Twitter’da başlayan #90lardatwitter hashtag’li akım, birbirinden eğlenceli paylaşımlar yapılmasına vesile oldu.

Aranızda çocuklukluğunu 90’larda yaşamış olanlar var mı? Artık hayatımızda ‘90’lar’ diye bir kavram var ve bu tarih aralığı, bazılarımız için çok şey ifade ediyor.

Örneğin şu an telefonumuzda neredeyse konsol kalitesinde oyunlar oynayabiliyoruz. Fakat 90’larda Sega’sı ya da Amiga’sı olan bir çocuk, sokakta ‘buralar benim’ havasıyla dolaşırdı. Dönemin efsane kanalı olan Cine 5’in ‘aynadan seyredildiğinde şifresi çözülüyor’ gibi hurafelerle şifreli yayınlarının izlenebildiği ‘geyik’leri hala kulaklarımızda. Peki Twitter o dönemde olsaydı, ne gibi paylaşımlar gelirdi dersiniz?

Twitter’da şu sıralar #90lardatwitter hashtag’i oldukça popüler ve oldukça eğlenceli tweet’lerle karşılaştık. Onlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istedik.