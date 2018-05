Direkt mesajların gizliliği konusunda geçmişten beri sorgulanan Twitter, yeni güvenlik adımları atmaya hazırlanıyor.

Twitter'ın direkt mesajlarınızı hiçbir şekilde silmediğine dair geçtiğimiz günlerde eski çalışanlarından bilgiler gelmiş, biz de bu haberi sizlerle paylaşmıştık. O günden beri Twitter'ın direkt mesajlarıyla ilgili güvenlik kaygıları, kullanıcıları tarafından sık sık dile getiriliyor.

Bu aşamada sizlerle geçtiğimiz günlerde yaşadığım kişisel bir deneyimimi de paylaşmak istiyorum. Rutin olarak sosyal medya hesaplarımı, mail ve bilgisayarımdaki klasörleri düzenleyip gereksiz her şeyi sildiğim bir günde, Twitter mesajlarımın da tamamını temizledim. Bir anda aklıma uzun süredir kullanmadığım, bir Lumia telefondan Twitter hesabıma giriş yapmak geldi. Benim aylar önce sildiğime emin olduğum, bilgisayardan girdiğimde de hiçbir şekilde görünmeyen zibilyon tane mesaj çıktı karşıma. İşin ilginci bunları tek seferde silmek de mümkün olmadı. Her bir konuşmaya tek tek girip, her bir mesajı tek tek silmem gerekti temizlemek için.

Verdiğim örnekten de anlayabileceğiniz üzere, Twitter'ın direkt mesajları ile ilgili bir takım gariplikler döndüğü çok açık. Bu konuda Twitter, sonunda bir iki adım atmaya karar vermiş gibi görünüyor. İlk seçenek yukarıda da gördüğünüz ve WhatsApp'tan da alışık olduğunuz bir özellik: Uçtan uca şifreleme. Twitter şu an bu sistemi test etmekte.

Bir diğer seçenek ise TechCrunch'ın, "Twitter'da şu an kullanıma sunulmamış bir 'gizli mesajlaşma' sistemi mevcut!" tweetine karşılık gelen 'Şşş!' minvalinde ve özelliğin yakında gelebileceğini müjdeleyen tweet. İki seçeneğin birden gelmesi herkes için en iyisi olacaktır. Açıkçası henüz bir skandalı patlamamış olsa da en az Facebook kadar, Twitter da gözümde olağan şüpheli konumunda. Bu sebeple genel olarak mesajlarınızın gizliliğine önem vermenizi tavsiye ediyoruz.