Twitter yeni bir güncelleme ile üçüncü parti güvenlik kodu sağlayıcılarına destek vermeye başladı. Peki üçüncü parti mobil uygulamalarında Twitter iki faktörlü kimlik doğrulama nasıl aktif edilir?

Sosyal medya hesaplarımızda pek çok özel bilgimiz bulunuyor. Şüphesiz ki bu sosyal medya hesaplarının en önemlilerinden biri de Twitter. Herhangi bir siber korsanın Twitter hesabımızı engellemesi için başvurabileceğimiz en güvenli yol iki faktörlü kimlik doğrulamasını aktif etmek olacaktır.

Fakat şu ana kadar Twitter’ın iki faktörlü kimlik doğrulaması SMS ile çalışıyordu ve bu nedenle telefonunuz yanınızda yoksa ya da operatör sinyaliniz zayıfsa Twitter hesabınıza giriş yapamıyordunuz. Fakat Twitter yeni bir güncelleme ile artık Google Authenticator, Authy ve 1Password gibi üçüncü parti güvenlik kodu uygulamalarını destekliyor.

Yukarıda belirttiğimiz uygulamalar ile Twitter’ın iki faktörlü kimlik doğrulamasını aktif etmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Tarayıcıdan Twitter hesabınıza giriş yapın.

Sağ üstte bulunan profil fotoğrafınızın bulunduğu ‘profil ve ayarlar’ butonuna tıklayın.

Ayarlar ve gizlilik seçeneğine tıkladıktan sonra açılan sayfada güvenlik bölümündeki giriş doğrulamasını aktif edin.

SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulamasını aktif ettikten sonra aynı bölümde ‘Giriş onaylama yöntemlerini gözden geçir’ butonuna tıklayın.

‘Mobil güvenlik uygulaması’ başlığının yanındaki ayarla butonuna tıklayın.

Açılan penceredeki QR kodu telefonunuza önceden indirdiğiniz üçüncü parti güvenlik kodu uygulamasına okutun.

Hepsi bu kadar. Bundan sonra herhangi bir cihazdan Twitter hesabınıza giriş yapmak istediğinizde tek yapmanız gereken şey uygulamadan bir giriş kodu almak olacak.