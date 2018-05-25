Dünya çapında milyonlarca kullanıcı sayısına sahip olan sosyal medya platformu Twitter’a yeni bir veri tasarruf modu çok yakında eklenecek. Bu bağlamda şu an özelliğin iOS mobil uygulamasında test edildiğini söylemekte yarar var.

Gelişen akıllı telefonlar ve artan uygulamalar sonrası birçok geliştirici ve platform, veri tasarrufuna yönelmeye başladı. Bu noktada bir adımda Twitter’dan geldi. İlk olarak iDownloadBlog okuyucusu Ravi Lakra tarafından fark edilen bu özellik, kullanıcıların hareket halindeyken hücresel veri kullanımını kontrol altında tutmak için tasarlandı.

Oldukça yararlı görünen bu yeni özellik, aylık veri sınırınızı aşmaktan kaynaklanan istenmeyen ücret ödemelerine de yardımcı olabilir. Veri tasarrufu modunu etkin kıldığınızda, ünlü sosyal medyanın ana sayfasında gezinirken videolar otomatik olarak oynatılmaz. Diğer yandan görüntüleri de daha düşük kaliteyle sunabilecek olan yeni özellik, zamanını çoğunlukla Twitter üzerinde geçiren kullanıcılar için kesinlikle sevilerek kullanılacaktır.

Twitter’ın aylar süren testlerinin sonrası muhtemelen yeni modunu bizler de kullanabileceğiz. Eğer sizler de teste tabi tutulan kullanıcılardansanız, ekranı hızlıca sola doğru kaydırın ve veri tasarrufu modunu denemeye başlayın.