Twitter, An İtibariyle Dünya Çapında Çöktü!

20:42'den beri Twitter üzerinden yarım saat boyunca tweet atılamadı. Tweet atmaya çalışan kullanıcılar ise "Twitter geçici olarak kapasite üzerindedir. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." gibi bir uyarıyla karşı karşıya kaldı.

Sosyal medya platformu, Twitter, bu akşam siteye girmeye çalışan çok fazla kullanıcı nedeniyle çöktü. Birçok kullanıcı tweet göndermeye çalıştığındaysa Twitter, kapasite üzerinde tweet atıldığını belirten bir hata verdi. Yazıyı hazırladığımız sıralarda Twitter'da tweet atmak adeta bir şans meselesi haline geldi.

Sosyal medya kullanıcıları web sitesinde ve hem iPhone hem de Android'deki uygulamalarda sorun yaşadı. Hata mesajı şu şekildeydi: "Twitter geçici olarak kapasite üzerindedir. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." Bazı insanlarsa, kesintiler arasında mesaj yayınlayabiliyorlar.

Sanıyoruz ki, her kullanıcı aynı problemi yaşamadı. Bazıları, direkt mesaj gönderemediklerinden şikayet ederken, diğerleri retweet atamadıklarını söyledi. Bazı kullanıcılarsa, hiç tweet gönderemediklerini ve bazı kullanıcıların gönderilere cevap veremediklerini söylediler.

Twitter'ın 30 dakikalık çöküşü an itibariyle bir düzelip bir gider durumda. Gelişme oldukça, siz değerli okurlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.