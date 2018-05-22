Twitter, Android İçin Kendi Emojilerini Yayınlıyor

Üreticilerin cihazlara güncelleme yayınlamamasından dolayı çoğu cihazda tüm emojilerin görüntülenemediğini fark eden Twitter, bu sorunun önüne geçmek için kendi emoji setini yayınlıyor.

Emojiler, tıpkı akıllı telefonlar gibi hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumdalar. Mesaj, fotoğraf, hikaye, tweet… Ne paylaşırsak paylaşalım, daha sıcak ve samimi hale getirmek için emoji kullanmak şart olmuş durumda.

Android ekosisteminin %40’ı hala 2014 yılında tanıtılan Android Lollipop ya da daha eski sürümleri kullanıyor. Hal böyle olunca da çoğu akıllı telefon, üreticisi güncelleme yayınlamadığı için güncel emojileri görüntüleyemiyor.

Twitter, kendi emojileri ile kullanıcılara uygun çözümler sunmayı hedefliyor. Telefonunuzun yerel emojileri yerine ‘Twemoji’ adını verdiği kendi emojilerini kullanıma sunan Twitter, bu sayede cihazlar arası emoji sorununa çözüm getirmiş oluyor.

Twitter’ın açıklamasına göre cihazları Android KitKat, Lollipop, Marshmallow ve Nougat işletim sistemi ile çalışan kullanıcılar, uygulama ayarlarından yerel emoji ya da twemoji’yi seçebilecekler. Böylece emoji görüntüleyememe sorunu tarih olacak.

Twitter’ın böyle bir şey geliştirmek zorunda kalması, Android akıllı telefon üreticileri için de bir utanç kaynağıdır. Cihazlarına aylarca, yıllarca güncelleme yayınlamayan üreticiler, uygulamaların kendi emojilerini geliştirmesine neden oluyor.