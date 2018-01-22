Twitter, sessizce yaptığı bir Android güncellemesiyle, kullanıcılarına bildirim kanalı desteğini sunuyor.

Android 8.0 Oreo'da en dikkat çekici yeniliklerden birisi, bildirim kanalları özelliği. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, tek tek uygulama bildirimi ayarlamak yerine, uygulamaların bağlı olduğu bildirim kanalının ayarlarını yapılandırarak, ilgili tüm uygulamalarda aynı denetimleri yapabiliyorlar. Whatsapp bu özelliği destekleyen en tanınmış uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkarken son gelen bilgilere göre listeye Twitter da katılıyor.

Doğrusu, bu özellik Twitter için o kadarda yeni değil. Twitter, zaten bu bildirim ayarlarını benzer bir şekilde içeriğinde barındırıyordu, bu yüzden Twitter bu özelliği yaptığı güncellemede yeni bir özellik olarak bildirme ihtiyacı duymadı. İncelemeler sonucu Twitter'ın, bahsedilen özelliği Eylül ayından beri, v7.15.0 sürümünden itibaren kullandığı anlaşıldı.

Sol taraftaki ayarlar, Twitter'ın harici bildirim kanal ayarlarını, sağ taraftakiler ise Twitter'ın yerleşik bildirim kanalı ayarlarını kapsıyor. Özellik Android ile tam senkronize edilmediğinden, istenilen verimde kullanılmıyor ancak zaten bu özelliğe sahip olan Twitter, gerekli güncellemeleri yapıp en verimli şekilde bundan faydalanacaktır. Umarım Twitter bu düzenlemeyi en kısa zamanda yapıp, uygulamanın kullanış düzeyini biraz daha arttırır.