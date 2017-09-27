Twitter 'Apple Watch' Uygulamasını Kaldırdı

Bazı kullanıcıların dikkatini çektiği üzere Twitter'ın 'Apple Watch' uygulaması artık Apple Watch mağazasında görünmüyor.

Twitter’la ilgili en önemli haber şu sıralar 140 karakterle sınırlı mesajlaşma özelliğinin, 240 karaktere çıkarılacağı konusu olabilir ama bazı Twitter kullanıcılarının dikkatini çeken başka bir değişiklik olmuş: Twitter Apple Watch uygulaması gözden kaybolmuş. Uygulamanın iTunes App Store sayfası artık Apple Watch ile uyumluluk bildirisi vermiyor. iOS ve watchOS’in son versiyonuna güncelleyen kullanıcılar Twitter Watch uygulamasının artık akıllı saatlerinde bulunmadığını bildiriyorlar.

Anladığımız kadarıyla Twitter7ın iOS (Versiyon 7.8) uygulamasının yayınlanmasıyla birlikte Apple Watch uygulaması kaldırılmış.

Apple Watch desteğini kaldıran ilk büyük firma Twitter değil aslında (tabii eğer kaldırdıysa). Google gibi birkaç tanınmış uygulama yapımcısı da son aylarda Apple’ın akıllı saat platformundan ayrılmış durumdalar. Örneğin Google, bu yılın başlarında Google Haritalar’ın ‘Apple Watch’ desteğini kaldırmıştı. Amazon ve eBay gibi satış firmaları da aynı davranışı göstermişlerdi.

Akıllı saatlerle ilgili temel sorun bir akıllı saatin alışveriş uygulamaları gibi geleneksel mobil uygulamalar için ideal bir platform olmayabileceği gerçeğinden kaynaklanıyor. Fakat Google’ın durumu başkaydı. Zira Apple’ın giyilebilir cihazlarıyla uyumlu olarak tasarlanan ‘Apple Haritalar’ uygulaması ile baş etmek oldukça zordu Google için.

Fakat bu geri çekilişler pek de ses getirmemişti aslına bakarsanız. Demek ki Apple Watch’un uygulama mağazası ilk kullanıma girdiğin firmalar kullanıcılardan umdukları talebi bulamadılar.

Fakat Twitter’ın Apple Watch’tan çekilişi dikkatlerden kaçmamış. Demek ki bazı kullanıcılar Twitter’a gelen mesajlarını saatlerinden kontrol ediyorlarmış.