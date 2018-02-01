Twitter, Arşivinin Tamamını Geliştiricilere Açıyor

Twitter, arşivine erişim sağlayacak geliştiriciler için yeni bir premium ürün başlatacak. 2006 yılında Twitter CEO'su @ Jack'in (Jack Dorsey) ilk tweet'ine geri dönebiliyordu. Öte yandan halihazırda bu erişim seviyesi sadece kurumsal API müşterilerine sunuluyordu, şimdi ise daha geniş geliştirici topluluklarına sunulacak.

Bugüne kadar kurumsal olmayan müşteriler, yalnızca son 7 gün içerisinde attıkları Tweet'e erişebilen standart API'yi ya da 30 gün eskiye dayanabilen premium API'yi kullanabiliyordu. Tam arşiv arama adı verilen bu yeni API ise tüm zamanlarda atılan Tweet'lere erişimi mümkün kılıyor. Twitter tarafından yapılan açıklamada yeni API'nın son 30 günün listelendiği sisteme benzer şekilde çalışacak.

Müşteriler ayrıca, Tam Arşiv Arama API'sına kaydolurken premium hesap kontrol paneline erişecek; böylece kullanımlarını izleyebilecek, faturaları takip edebilecek ve arkadaşlarını ortak çalışmaya davet edebilecek. Tam Arşiv Arama'nın eklenmesinin, işletmeler, markalar ve tüketiciler için yeni Twitter uygulamalarının gelişimine yol açacağı söyleniyor.

Twitter geçmişine erişen işletmeler, tüketici duyarlılığının zamanla nasıl değiştiğini ya da insanların, ürün ve hizmetler hakkında dünya çapında on yıldan uzun süredir neler söylediğini öğrenebilir. Twitter, geliştiricilerin ayda 50 arama yapabileceği sandbox ortamında yeni API'yı denemelerini mümkün kılacak. Daha sonra, ödeme taahhüdünde bulunmaya hazır olduklarında aylık 99 ABD Dolarından başlayan çeşitli abonelik paketleri sunacak.