Twitter Artık Tanımadığınız Mesajları Filtreleyecek!

Twitter artık tanımadığınız kullanıcılardan gelen mesajları "İstekler" kısmına alacak.

Twitter bugün mesaj kutusuna eklediği filtreleme özelliğini tanıttı. Yeni sistemde tanımadığınız kullanıcılardan gelen mesajlar gelen kutusu yerine "İstekler" adındaki yeni bölüme alınacak

Twitter'ın bu özelliği sayesinde tanımadığınız kullanıcılardan gelen mesajları açtıktan sonra kabul edip etmeyeceğinize karar verebileceksiniz. Gelen mesajı kabul ettikten sonra, mesajını kabul ettiğiniz kişi sizinle her zaman iletişim kurabilecek hale geliyor.

Özellik daha yeni olduğu için şimdilik bazı cihazlarda tam olarak çalışmayabiliyor. Örneğin Android uygulamasında filtreleme doğru çalışırken, Twitter web sitesinde bildirim gelmeye devam ediyor. Ayrıca web sitesinde henüz "İstekler" kısmı görünmüyor.

Sistem tam anlamıyla çalışmaya başladığı zaman rahatsız edilmeleri engelleyecektir fakat kullanıcıların gelen kutusunu bildirim gelmemesine rağmen sürekli kontrol etmesi gerekecektir. Tanımadığımız kullanıcılardan gelen mesajlar da önemliyse bu özellik işimizi biraz zorlaştıracak gibi duruyor.