Birkaç gün önce ABD’yi “masasının üzerinde duran nükleer bomba düğmesi” ile tehdit eden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Trump’ın tekrar Twitter üzerinden tehdit savurmasına yol açtı. Bu kez bel altı bir göndermeyle Kuzey Kore’yi tehdit eden Trump’ın paylaşımı tartışma yaratıyor.

2017’den elimizde kalan ne vardı derseniz, ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer savaş tehditleri ve iki dengesiz liderin söylemlerini ilk sırada gösterebiliriz. Çünkü iş sosyal medyada döndüğü için biraz eğlenceli dursa da gerçek olma ihtimali tüm dünyayı tedirgin ediyor. Ayrıca bu iki insan, ülkelerinin en üst düzey yetkilileri ve yapacakları bir çılgınlık dünya tarihine yön verebilir.

Geçtiğimiz günlerde, masasının üzerinde ABD’yi vurmak için bir nükleer füze düğmesinin bulunduğunu ve tabiri caizse basmak için sabırsızlandığını dile getiren Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a Trump’tan cevap gecikmedi.

Her zamanki gibi Twitter üzerinden olay yaratan açıklamalarda bulunan Trump, bu geleneği 2018 yılında da sürdüreceğe benziyor:

“Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un "Nükleer Düğme'nin her zaman masasında olduğunu" söyledi. Bitkinlikten ve açlıktan beslenen birisi lütfen ona benim de bir Nükleer Düğmem olduğunu bildirsin, ancak onunkinden çok daha büyük ve güçlü olan düğmem çalışıyor!”

Trump’ın bu gönderisi, Twitter kullanıcıları tarafından bel altı ifadeler taşıdığı gerekçesiyle tepki topladı. Ortaya çıkan tablo ABD vatandaşlarının bile tepkisini çekince, paylaşım hakkında Twitter’a yapılan şikayetler sonuçsuz kaldı.

Twitter, politik bir hesaptan yapılan nükleer savaş söylemlerinde böylesine gevşek bir tavır takınmanın ve bel altı söylemlerle siyaset yapmanın, platformun küfürlü davranışlara karşı kurallarını ihlal etmediği görüşünde.

ABD halkında önemli bir kesim zaten Trump’ı başkan olarak istemezken ve varlığını kabul etmezken, onun Twitter’dan men edilmesi için elinden geleni yapıyor. Çünkü her ne kadar vatandaşı oldukları ülkeye Uzak Doğu’da bulunan gerici bir lider tarafından nükleer tehditler savurulsa da bu gerilimin mimarı, geçtiğimiz yıl boyunca Trump oldu.

Kullanıcıların şikayetlerine, Trump’ın bu paylaşımının kuralları ihlal etmediği söylemleriyle geri dönüşler yapan Twitter, savaş tehditlerinin ve bel altı politikanın yaygaracısı olarak tepkileri üzerine çekmiş oldu.

İlerleyen süreçte bu söylemler ne kadar ileriye gidecek bilinmez. Ancak sosyal medya devleri Trump’ın gizli destekçisi olmaya devam ettikçe biraz karanlık çıkarımlar yapmak mümkün görünüyor.