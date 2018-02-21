Twitter, Bir Anda Binlerce Kullanıcının Hesabını Askıya Aldı

Dün gece yüzlerce hatta binlerce hesap Twitter tarafından askıya alındı. Bunun üzerine Twitter'da #TwitterLockout hashtag'i açıldı.

Dün gece en büyük sosyal ağlardan birisi olan Twitter'daki binlerce hesap bir anda askıya alındı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapılmazken kanıtlar, bazı hesapları hatalı bir şekilde işaretleyen botların olabileceğini gösteriyor. Hesabı kilitlenen kullanıcılara Twitter tarafından yapılan uyarıda, telefon numaralarını doğrulamaları istendi.

Son olay, Twitter'ın bot hesaplara yönelik operasyon gibi gözükse de şirket tarafından hiçbir açıklama yapılmaması ve şeffaflık konusunda yaşanan sıkıntılar durumu karışık bir hale getirdi. Twitter sahte takipçi satışı yapan Devumi hakkındaki New York Times haberi dışında konu hakkında oldukça sessiz kaldı. Twitter gazetede haber çıkmadan önce konudan haberdar olduklarını ve konuyla ilgili bir ekibin çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Dün gece ilerleyen saatlerde, özgür bir sosyal medya deneyimini destekleyen Gab adlı kuruluş takipçilerine, hesabınız kilitlendiyse bize bir ekran fotoğrafıyla bildirin şeklinde bir mesaj yayımladı. Daha sonra yüzlerce kullanıcı hesaplarının kilitlendiğine yönelik görüntülerle Gab'ın gönderisine cevap verdi.

Daha sonra hesabı kilitlenen kullanıcıların kendilerini Twitter biografisinde 'muhafazakar' olarak tanımladığı iddia edildi. Bazı kişiler, şirketin kötü niyetle muhafazakar kullanıcılardan telefon numarası gibi veriler topladığını öne sürdü. Ancak, telefon numarasıyla hesap doğrulaması sosyal ağlarda sıkça kullanılan bir yöntem olarak öne çıkıyor. Siz Twitter'ın bu uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?