Onaylı Twitter Profilleri İçin Arkadaşlık Uygulaması: Blue

Blue isimli uygulama, yalnızca Twitter hesabı onaylanmış kullanıcıların birbiriyle tanışmasını sağlayan ilginç ancak faydalı olabilecek bir hizmet veriyor.

Eğer onaylanmış bir Twitter profiliniz varsa, sizin için VIP'ler arasında arkadaş bulmak için yeni bir yol var.

Tanışma-buluşma uygulaması olan Loveflutter'ın premium sürümü olan Blue, Twitter ünlüleri ve onaylanmış hesaplarla dolu seçkin bir ortama girmeyi vaat ediyor. Twitter'a bakışınıza göre bu heyecan verici bir deneyim de olabilir bir kabus da.

Tanışma uygulamalarında pek çok sapık ruhlu insan ava yatmış sizi bekliyor olabilir. Loveflutter'ın Twitter'ı işin içine sokma sebebi de bu. Onaylanmış hesaplar (bununla ilgili bilgilere Twitter'ın şuradaki bağlantısından ulaşabilirsiniz) o kişileri tanıdığından rahatsız edici olayların yaşanmasının önüne geçilebilecek.

Kendinize yeni bir arkadaş bulmak isteyebilirsiniz, ancak birinin onaylanmış bir hesabının olması iyi bir kişi olduğu anlamına gelmez. Yine de adınızın yanında o mavi tik varsa, tanıştığınız kişinin kim olduğunu bilerek onunla konuşabileceksiniz.

Eğer mavi tikin yoksa üzülmene gerek yok. Klasik yöntemlerle arkadaş aramaya devam: DM. Uygulamanın hem iOS hem de Android için indirme bağlantılarına şuradan ulaşabilirsiniz.