Programcıların gözbebeği, insanlarla iletişim kuran Twitter botları, Twitter için büyük problemler oluşturmaya başladı.

Twitter'da, botlara yönelik çok fazla koruma bulunmuyor ve bu durum, kesinlikle programcıların işine geliyor. Birçok programcı, bu botları kullanarak hesaplar yaratabiliyor ve içerik paylaşımları yapabiliyordu. Ancak Twitter bir süredir bu botlar yüzünden sıkıntılar çekiyor.

Botlar aslında geleneksel yöntemlerle kolay bir şekilde büyüyorlar. Hatta bu duruma yönelik bir site, tüm rakiplerin birlikte çalışması için bir bot veritabanı bile önermişti. Bu yöntemle markalar konusunda tanıtımlar yapmak oldukça kolay olacaktı. Veritabanı sayesinde herhangi biri, bir şeyden söz ederse, ilgili bir ürün DM yoluyla mesaj olarak iletilebilecekti.

Sırf bu yüzden Daily Beast gazetesi muhabiri Joseph Cox, Twitter botları tarafından çok çabuk takip edildiği gerekçesiyle Twitter'dan atıldı, yani hesabı yasaklandı.

Cox bu konu hakkında bir şey söylemedi çünkü Twitter ile aralarında geçen konuşma tamamen kayıt dışıydı. Ancak bir mesaj yazdıktan sonra garip bir şeyler olduğunu fark etti. Bir dizi bot, yazdıkları hakkında onu takip ediyordu. Yani bu durumdan ortaya çıkan sonuç, botlar ilk olarak makaleleri, ardından ise yazarlarını takip etmeye başlıyor.

Cox, yaptığı açıklamada, "Birçoğu botlardan oluşan hesaplar yüzünden bir suçu olmayan insanların hesapları kapatılabiliyor. Bu yönde Twitter'ın bir şey yapması lazım. Şüphenilen hesapların kapılması gerekiyorken benim hesabım kapatıldı." dedi.

Güvenlik araştırmacısı Brian Krebs, "Bu tarz botlar, genelde kamuoyuna etki eden ve sürekli kamuoyuyla iç içe olan insaları seçiyor. Üstelik seçtikleri kişilerin yazdıkları, yayınladıkları veya yayınlamadıkları ile ilgili bilgiler ortaya çıkıyor." dedi.

Ayrıca, botnet DFR'nin twitter hesaplarında bir hizmet reddi saldırısı yarattı, yüzlerce sahte retweet'i hesaba gönderdi ve standart Twitter bildirim ayarları kullanılıyorsa, işe yaramamasını sağladı.

Cox, DFR'nin araştırmasında, "Birisinin benim hesabım üzerinden bot kullanmasını duymak oldukça komik ancak bu tarz botlar aksamalara neden oluyor. Twitter henüz kendi platformunda güvenliği sağlayamıyor." dedi. Şu an için Cox'un tekrar açılan hesabına karşın, ilerleyen zamanlarda ne olacağı bilinmiyor. Fakat yine de bu tarz mağduriyetlerin ortadan kaldırılması adına, Twitter'n bu olaya bir el atması gerekiyor.