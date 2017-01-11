Twitter, BTK İle Görüşmek İçin Türkiye’ye Geldi!

Twitter’ın Küresel Kamu Politikası Başkanı Colin Crowell, BTK ile görüşmek için Türkiye’ye geldi.

Son dönemlerde Türkiye’de artan sosyal medya denetimi noktasında en başta Facebook ve Twitter olmak üzere Instagram, YouTube gibi mecralar da dikkatle incelenmekte. Tahminlerimize göre Twitter ile Türkiye arasındaki yardımlaşma ve ilişki konuları görüşülmek üzere Twitter’ın Başkan Yardımcısı ve Küresel Kamu Politikası Başkanı konumundaki Colin Crowell Türkiye’yi ziyaret etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu ziyaret eden Crowell için BTK tarafından konu ile alakalı hanüz açıklama yapılmamasına ve ziyaret sebebi için detaylar verilmemesine rağmen görüşme sonrasında detayların verileceğini umuyoruz. Bakalım bu görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak.