Sosyal medya devi Twitter, milyonlarca insanın etkileşim kurduğu küresel bir mecra. Burada herkese açık gönderiler yanında, profilden profile özel mesajlaşma servisi de sağlanıyor. Twitter çalışanlarının bu mesajları parayla sattıkları ve gizlilik ihlallerine imza attıkları kanıtlandı.

Sosyal medyaya ilişkin son yıllarda suyu git gide kaynamaktan olan bir tartışma var. Bu tartışma, dijital mecralarda faaliyet gösteren herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Kişisel verilerimizin gizliliği konusunda firmaların geneline ilişkin güven kayıpları artarken, firma çalışanlarının neden olabileceği kriz senaryolarını görmezden gelmeye alıştık.

Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlara sağladığımız kişisel veriler, üçüncü taraflara reklam sözleşmeleri karşılığında zaten satılıyorlar. Birazdan okuyacaklarınız ise sadece Twitter’da gerçekleştiği kanıtlanan kirli oyunları gözler önüne seriyor.

Araştırmacı gazetecilerden oluşan grup olan Project Veritas tarafından yayımlanan yeni bir video, Twitter çalışanlarının işleriyle ilgili çok gizli bilgileri açığa çıkarttıklarını kanıtladı.

Ağ güvenliği mühendisi olan Clay Haynes, 6 Ocak’ta çekilen görüntülerde, yüzlerce müstehcen resim ve mesaja göz atabildiğini ve kullanıcıların kişisel verilerine ulaşabildiğini, bunları yapmak için el altından nasıl ücret aldığı açıklıyor.

Haynes şok edici itiraflara şöyle devam ediyor: “En az 300 ila 400 kişiden bahsediyorum. Evet, cinsel organ fotoğraflarına bakmak için para ödeyenlerden bahsediyorum”

Twitter çalışanı, kendisine rapor edilen profillerin tweetlerine ve mesajlarına bakma yetkisine sahip bir görevli. Bu nedenle istediği profilin bilgilerine ulaşabiliyor. Hatta Haynes, bu durumdan zaman zaman rahatsız olduğunu da dile getiriyor.

Gerektiği zaman hassas bilgileri sızdırma yetkisine sahip olduğunu belirten mühendis, “Bu noktadan sonra lambadan cin çıkıyor. Gördüğüm çoğu kişiyi dava edebilecek argümana sahibim.” açıklamasında bulundu.

Ardından şüpheleri üzerine derinlemesine araştırma yapan gazeteciler, bir diğer Twitter çalışanı olan Direkt Mesajlaşma Mühendisi Pranay Singh ile röportaj yapıyorlar. Singh, Twitter’a yüklenen her verinin sunucularda saklandıklarını ve asla bir yere gitmediklerini belirtiyor:

“Mesajlar içinde gönderilen her şey hiçbir yere gitmiyor, her zaman sunucularda saklanıyorlar. Bu veriler, ilgilendiğiniz şeyleri öğrenmek, eğilimlerinizi tahmin etmek isteyen remlamverenlere satılıyorlar.”

Röportajlarda bir başka yazılım mühendisi Mihai Florea, Twitter’ın ücretsiz bir internet sitesi olduğunu vurgulayarak, kullanan herkesin zaten bu bedeli kişisel veriler sunarak ödediğini söylüyor.

Sosyal medya devlerinin dev birer veri bankası haline gelmesinin ardından, onlara olan güvenlerin azaldığı bir dönemden geçiyoruz. Muhtemelen büyüyen gizlilik endişeleri, bugün birer dev olarak lanse ettiğimiz şirketleri batıracak bir etki yaratacaklar.

Bakalım söz konusu röportajlar ve video hakkında Twitter resmi bir açıklama yapacak mı?