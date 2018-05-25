Twitter CEO'su Jack Dorsey, katıldığı bir konuşmada bilgisayarının güvenliğini nasıl sağladığını sorulması üzerinde bir bilgisayara sahip olmadığını açıkladı.

Bir mikro blog sitesi olan Twitter, kullanıcı sayısı her ne kadar Facebook’un yanına bile yaklaşmıyor olsa da insanlar üzerinde en fazla etkiye sahip sosyal medya platformlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca Twitter’ın da Facebook ile bazı benzer sorunları olabiliyor.

Twitter CEO’su olan Jack Dorsey, Avustralya’nın başkenti olan Sydney yaptığı bir konuşmada Twitter’ın trollerle ve sahte haberlerle nasıl mücadele ettiğine dair bazı açıklamalarda bulundu. Fakat katılımcıları asıl şaşırtan Dorsey’in bu açıklaması olmadı.

Dorsey’e Facebook CEO’su olan Mark Zuckerberg’in siber korsanlara karşı güvenlik önlemi olarak dizüstü bilgisayar kamerasına bir bant yapıştırdığı hatırlatılırken, kendisinin de benzer bir güvenlik önlemi alıp almadığı soruldu. Dorsey’in cevabı ise gerçekten şaşırtıcıydı; ‘’Benim bir dizüstü bilgisayarım yok.’’

‘’Akıllı telefonumda her şeyi yapabiliyorum.’’ diyen Dorsey, ‘’Bu benim için önemli, çünkü bildirimleri kapattığımda önümde sadece tek bir uygulama açık oluyor ve yalnızca tek bir uygulamaya odaklanabiliyorum. Tıpkı bir dizüstü bilgisayarda yaptığım gibi.’’ dedi.

Akıllı telefonların yeteneklerinin her geçen gün arttığını ve pek çok iş için bilgisayarların yerini aldığını zaten biliyorduk. Fakat 41 yaşındaki Dorsey’in açıklamaları, bir CEO’nun bile akıllı telefon üzerinden işlerini yürütebileceğini gösteriyor.