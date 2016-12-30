Twitter CEO'sundan Tweet Düzenlemeyle İlgili Çarpıcı İtiraf

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Jack Dorsey, sosyal medya servisi hakkında ilginç bir itirafta bulundu.

Instagram ve Facebook gbi sosyal medya servislerinde, kullanıcılar paylaşımlarını sonradan düzenleyebiliyor. Ne yazık ki bu Twitter kullanıcılarının sahip olmadığı bir lüks ve sosyal medya servisi hala bu özelliği bünyesine katabilmiş değil. Kullanıcıların tek seçeneği kalıyor: Eğer Tweet'leri tepki çektiyse veya meramlarını yanlış ifade ettilerse paylaşımlarını silmek.

Twitter CEO'su Jack Dorsey de bu fonksiyona ihtiyaç duyulduğunu itiraf ediyor. Jack Dorsey konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

"Evet bu tür bir uygulamaya ihtiyacımız var. Tüm kullanıcılarımız da bundan faydalanabilmeli. Ezelden beri üyelerimizin en çok istediği özellik bu olmuştu; hatalarını çabucak düzeltmek istemişlerdi."

Ne yazık ki Dorsey itiraflarına rağmen, fonksiyonun Twitter'a eklenip eklenmeyeceğini ve eklenecekse, bunun be zaman olacağını söylemiyor. Ancak anladığımız kadarıyla Dorsey'in kafasında bir proje var. Bunun ne tür bir proje olduğunu ise zaman gösterecek.