Twitter'da 280 Karakterlik Tweetler Nasıl Atılır?

Twitter, 280 karakterlik tweetleri test etmeye başlayarak kullanıcılarını fazlasıyla sevindirdi. Peki siz bu özellik gelmeden 280 karakterlik tweetler atmak ister misiniz?

Twitter yıllar sonra ilk kez kendi sınırlarını aşarak 140 karakter sınırını 280 karaktere çekmek için test çalışmalarına başladı. Bu sayede paylaşmak istediğimiz düşünceleri artık tek bir tweete daha rahat sığdırabileceğiz. Henüz sınırlı sayıda kişinin 280 karakterlik tweet atma yetkisi olsa da daha büyük tweetler atmanın başka yolları da var.

Eğer Chrome kullanıcısıysanız işte daha uzun tweetler atmanın en basit yolu:

Öncelikle tweetdeck.twitter.com üzerinden giriş yapın.

Daha sonra F12’ye basarak ya da farenin sağ tuşuna basıp açılan sekmede ‘incele’ye tıklayarak geliştirici konsoluna gidin.

Burada yukarıda bulunan ‘Sources’ sekmesine gelin.

Alt menüde bulunan ok işaretine tıklayıp ‘snippets’e tıklayın.

‘New snippet’ butonuna tıklayın ve burada bulunan kodu kopyalayıp sayfaya yapıştırın.

bulunan kodu kopyalayıp sayfaya yapıştırın. Sağ altta bulunan ‘Ctrl+Enter’ simgesine tıklayın.

Artık 280 karakterlik tweetlerinizi takipçileriniz ile paylaşabilirsiniz.

Yalnız şunu aklınızdan çıkarmayın, bu özellik yalnızca Tweetdeck üzerinden attığınız tweetlerde geçerli olacaktır. Twitter üzerinden attığınız tweetler, 280 karakter özelliği tüm dünyada yayınlanana kadar 140 karakter olmaya devam edecek.