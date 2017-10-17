Twitter'da Akışınız Video Reklamlarla Dolacak!

Twitter'ın beta sürecinde tuttuğu reklam aracı sonuçta final versiyonuna ulaştı. Artık Twitter'la reklam anlaşması bulunan tüm firmalar bu araca resmi olarak ulaşabilecek.

Twitter akış sayfası artık eskisinden bile daha yoğun hale gelecek. Twitter geçtiğimiz aylarda "beta" versiyonunu yayına sunduğu "advertising tool" yani "reklam aracını" artık final versiyonuna yükseltti. Son versiyonuyla birlikte tüm reklam verenlerin kullanımına sunulacak olan "advertising tool" ile zaten bir süredir akışta gördüğümüz videolu reklamlar daha sık bir kullanıma da sebep olacak.

Takip edenler biliyordur ki, videolu reklam özelliği son "advertising tool" ile birlikte çıkmıştı. Advertising tool tam olarak bugün itibariyle kullanıma sunuldu. Twitter kullanıcılarının canını bir nebze daha sıkacak olsa da, Twitter son dönemlerde geliri ve kullanıcı sayısıyla ilgili oldukça büyük sıkıntılar yaşıyordu. Markaların ilgisiyle birlikte en azından gelir anlamında Twitter'ın eli bir nebze olsun rahatlayacaktır.

"Advertising Tool'un final versiyonuyla yayınlanmış bir reklam örneği"

Daha fazla reklam görmekten şikayetçi Twitter kullanıcılarına ise, sevdiğiniz sosyal ağın tutunabilmesi için gerekli bir hamle olduğunu da söylememiz lazım. Yani artık gülü seven dikenine katlanacak. Ancak 280 karakter özelliğiyle birlikte de muhtemelen oldukça uzun metinli reklamları da bol bol göreceğiz gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Videolu reklamlar abartılı bir hale gelecek mi? Yoksa kullanıcıları rahatsız etmeyecek bir seviyede mi göreceğiz?