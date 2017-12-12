Twitter'da Arka Arkaya Tweet Karmaşası Sona Eriyor!

Twitter'a, birbirine bağlı arka arkaya gönderi paylaşmayı kolaylaştıracak bir özellik geliyor!

Twitter her ne kadar son dönemlerde 140 karakter ile uzun bir şeyler anlatamama sorununu, karakter sayısını 280'e çıkartarak bir nebze olsun aşmış olsa da, sosyal ağ üzerinde bir kere de yazılabilecek uzun yazılar her zaman sorunlu oldu. Bu son dönemlerde kendine cevap atma ile birlikte gelen arayüz değişikliğiyle birazcık olsun düzene girmiş olsa da işler kimi zaman karmaşıklaşabiliyor.

Twitter gönderi yazma arayüzüne eklediği bir "+" butonu sayesinde bu sorunu kökten çözme niyetinde. "Threads" yani "konular" adı verilen bu özellik sayesinde, artık gönderi yazarken "+" tuşuna basarak birbirine bağlı Tweetleri, takipçilerinizin de düzenli sırada okuyabileceği şekilde gönderebileceksiniz.

Bu özelliğin en önemli özelliği ise, genelde kendinize cevap yazarak oluşturduğunuz "gönderi floodları"nın bazen arayüzsel anlamda karışabiliyor olduğundan dolayı bunu da düzenleyecek olması. Yani yeni gelen özellik sadece bir arka arkaya Tweet gönderme arayüzünden ibaret değil.

Özellik global olarak tüm mobil uygulamalara son güncelleme ile birlikte açılacak. Bunun dışında gelecek haftalarda Twitter, masaüstü versiyonuna da özelliği ekleyeceklerini belirtti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni özelliği beğendiniz mi?