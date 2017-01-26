Dün akşam birkaç ‘meraklı’ Twitter kullanıcısı arama butonunda ‘faşist’, ‘ırkçı’, ‘yobaz’ gibi aramalar yaptığında, karşılarına çıkan ilk profilin Donald Trump’a ait olduğunu fark ettiler.

Donald Trump, ABD başkanlığına seçildiği günden bu yana dünya genelinde yoğun protestolara maruz kalıyor. En son yine başta ABD eyaletleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden kadınlar, ‘kadın düşmanı’ olarak nitelendirdikleri Donald Trump’ı protesto yürüyüşleri düzenlemişlerdi.

Tabii bu eleştirilerin dozajı internet ortamında çok daha ağır oluyor. Trump’ı faşist, ırkçı, yobaz olarak gören insanlar, biraz daha ileri giderek kendisine ‘asshole’ (bunun Türkçesini yazmayı uygun bulmadım) gibi küfürler de ediyorlar. Ve tüm bu kelimeler Trump’ın ismiyle yoğun bir şekilde kullanıldığı için az önce saydığımız kelimeler tek başına aratıldığında dahi ilk sırada Donald Trump’ın ismi ön plana çıkıyor. Tabii bu benim tahminim, zira işin içinde ince ‘SEO’ çalışmaları da olabilir. Çünkü 2005 yılında dönemin Google yöneticisi ve şu an Yahoo’nun CEO’su olan Marissa Mayer, başkan George Bush’un sitesinin bazı webmaster’lar tarafından ‘başarısızlık’ ve ‘sefil’ ifadeleriyle aranmasını sağladığını açıklamıştı. Bu kelimelerle yapılan aramalarda dönemin başkanı Bush, Google'da ilk sıralarda çıkıyordu.

Sam Stryker isimli Twitter kullanıcısının fark ettiği bu aramalarla ilgili ekran görüntülerine aşağıdaki tweet üzerinden bakabilirsiniz.