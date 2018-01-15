@kuzeydisiplini isimli Twitter kullanıcısının ‘bu tweeti alıntılayıp kaliteli bir bilgi yazın, hep beraber genel kültürlenelim’ mesajıyla attığı tweet’e diğer kullanıcılardan gelen gerekli gereksiz birçok karşılık geldi.

Twitter’da bu tarz akımlara daha önce birçok kez şahit olmuştuk. Bir Twitter fenomeni ‘bu tweet’in altına falan filan şeklinde anınızı anlatın’ mesajıyla tweet atar, diğer kullanıcılar da en ilginç olduğunu düşündüğü anılarını sıralar. @kuzeydisiplini (sali han solo) kullanıcısı ise bizim de dikkatimizi çeken bir tweet attı ve altına onlarca tweet geldi.

Twitter kullanıcısının mesajı şöyle: “Bu tweeti alıntılayıp kaliteli bir bilgi yazın, hep beraber genel kültürlenelim.”

Altına gelen yorumlar ise oldukça ilgi çekiciydi. Biz de içlerinden bazılarını sizler için derledik. Eminim bu bilgilerden çoğunu siz de ilk duydunuz: