Twitter'da Canlı Yayın Dönemi Başladı!

Artık Twitter kullanıcıları Periscope'a bağlanmadan canlı yayın yapabilecekler.

Geçtiğimiz yıl Periscope ile uygulamasına dolaylı olarak canlı yayın özelliği sunan Twitter, artık direkt olarak kendi uygulamasında da kullanıcılara canlı yayın desteği verecek. Daha önceden duyurusu yapılan özellik, artık kullanıma sunulmuş durumda.

Canlı yayın konusunda özellikle son dönemlerde sosyal medya devi platformlar ciddi girişimlerde bulunmuş durumda. YouTube, Facebook derken son olarak Instagram da kullanıcılarına canlı yayın özelliğini sunmuştu. Şimdi sıra Twitter'da. Artık tweet'lerinizi yazacağınız ekranın alt kısmında 'Canlı' yazan kısma tıkladığınızda yayın ekranınız gelecek ve canlı yayın yaptığınız hem Twitter, hem de Periscope kullanıcıları tarafından görülecek.

Periscope'ta olduğu gibi yayınınızı izleyen kişiler yorum yapabilecek ya da kalp gönderebilecekler. Özellik şu an hem Android hem de iOS kullanıcıları için sunulmuş durumda.