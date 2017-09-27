Twitter'da Devrim: 140 Karakter Sınırı İki Katına Çıkartıldı!

Daha uzun tweetler, daha uzun söylemler ve tartışmalar. Sosyal medyanın bir numaralı kuşu, daha uzun cıvıldamalarla gündemin nabzını tutmaya devam edecek.

Twitter öyle her sosyal medya kullanıcısının kolaylıkla alışabildiği bir platform değil. Her ne kadar bir dönem Facebook’un tek rakibi olsa da artık bir çok dev rakibi var ve gerçek anlamda alışan insanlar Twitter’dan uzaklaşamıyorlar. Hayatımıza “Twitter fenomeni” etiketini sokan ve bu ünvanı başka mecralara devreden dev şirket, 140 karakter sınırı konusunda gardını düşürdü.

Twitter, kullanıcıların daha etkileyici olmalarını sağlamak amacıyla karakter sınırını 280’e çıkarttı. Küresel bir test sürecine giren önemli değişiklik, Asya’dan ABD’ye bir çok kullanıcının kullanımına girdi. Twitter konu hakkındaki açıklamasına şöyle devam etti: “Araştırmalarımız Twitter’daki insanların karakter sınırı yüzünden hayal kırıklıkları yaşadıklarını ortaya koydu. İnsanlar düşüncelerini 140 karaktere sıkıştırmak zorunda olmadıkları daha uzun tweetler istiyorlar”

İlginç bir istatistik paylaşan Twitter, bugüne kadar gönderilen milyarlarca tweetin sadece %9’unun tam 140 karakter olduğunu söylüyor. Elbette bir düşünce aktarırken karakter sınırını gözetmek nasıl zorsa, 140 karakteri fit bir şekilde tamamlamak da o kadar zor.

Neden 140 karakter sınırı vardı?

Teknoloji ve sosyal medya bir insan hayatına göre çok daha hızlı gelişiyor. Bu nedenle fi tarihinde, SMS kullandığımız zamanlarda ortaya çıkan Twitter, 160 karakter olan SMS sınırını baz aldı. 20 karakterlik kısım kullanıcı isimlerimize ayrıldı ve 140 karakter de paylaşımlarımıza. Bu o zamanlar tüm dünyaya SMS göndermek gibi bir şeydi ve insanlar bunu çok sevdi. Zamanla bu özellik mecra için bir sembol haline geldi.

280 karakter sınırı global krizleri ve nükleer savaş gündemini etkiler mi?

Twitter’ın böyle bir değişimden sonra kendi karakterini de zorunlu olarak değiştirmesi muhtemel. İnsanlar bir seferde daha fazla söz söyleyince, sosyal ağın doğası baştan sona değişebilir. Nitekim günümüz dünyasında özellikle Twitter’ın politik ve bürokratik kanallarda ne kadar etkili olduğunu görüyoruz.

280 karakter, tansiyonun yüksek olduğu ortamlarda daha fazla söz nüansı sağlar, Trump’ın kelime hataları ikiye katlanır ve gerginlik artabilir. Umarım zamanla bu beklediklerimizin tam tersini görürüz.