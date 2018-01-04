Twitter'ı VoiceOver mod ile kullanan görme engelli kullanıcılar için, görsellerinize açıklama girebileceğinizi biliyor muydunuz?

Engelliler hayatın her alanında varlar ve artık bir çok sosyal ağ veya uygulama da bunların içerisinde. Özellikle de görme engelliler için zaman zaman, sosyal ağlar gibi hepimizin içerisinde bulunduğu alanlarda hareket etmek zorlaşabiliyor. Bu anlamda bir çok sosyal ağın, buna yönelik çok iyi özellikleri var. Twitter'ın VoiceOver özelliği de bunlardan biri.

Temelde VoiceOver özelliği, görme engelli Twitter kullanıcılarına hem mobil hem de masaüstü versiyonlarında tüm Twitter'ı sesli bir deneyim haline getiriyor. Peki ya görseller söz konusu olduğu zaman? Onun için de Twitter'ın bir özelliği var. Twitter'a yüklediğiniz tüm resim ve fotoğraflara, VoiceOver kullananlar için küçük görsel açıklamaları girebiliyorsunuz.

Twitter'ın, ağın içine yüklenen bütün fotoğrafları tanımlaması şu an için imkansız. Ancak tüm Twitter kullanıcıları olarak, görme engelliler için Twitter'ı daha görseli bol bir hale getirebiliriz. Bunu da geçtiğimiz günlerde bir görme engelli Twitter kullanıcısı olan Rob Long attığı bir Twitter gönderisi ile belirtmiş. Biz de görünce es geçmeyelim dedik.

Öncelikle yapmanız gereken şey görsellere açıklama koyabilmek için Twitter'daki bu opsiyonel özelliği açmak. Sağ üst köşeden öncelikle Ayarlar ve Gizlilik menüsüne giriyoruz.

Daha sonra sol alt köşeden "Erişilebilirlik" adlı menüyü açıyoruz.

Bu menüyü açtıktan sonra en üstte bulunan "Resim açıklamaları yaz" yazan kısımdaki kutucuğu işaretleyip değişiklikleri kaydet dememiz yeterli.

Bu opsiyonel özelliği açtıktan sonra, Twitter'da bundan sonra attığınız gönderilere resim yüklediğinizde bu şekilde bir görüntü karşınıza çıkacak:

"Açıklama ekle" yazan yere tıkladığımızda, normalde yüklediğiniz görselin büyük önizlemesi gelirken, artık altta bir açıklama metninin de olduğunu göreceksiniz. Buradan görsellere açıklama ekleyebilirsiniz. Bu sayede attığınız Tweetlerdeki görseller, artık görme engelliler için de, yazılı metin olarak okunabilecek. Buraya 420 karaktere kadar açıklama girebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Twitter'ın destek sayfasında olan ve buradan ulaşabileceğiniz açıklamayı okuyabilirsiniz.

Açıkçası bizim de bugüne kadar fazla bilmediğimiz ve önemli bir özellikti. Webtekno olarak bu tip farkındalıkları yaratmanın da görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bundan sonra Twitter'a yüklediğiniz görsellere açıklama ekleyecek misiniz?