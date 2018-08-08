Popüler sosyal medya platformu Twitter, ifade özgürlüğünün suyunu biraz çıkartmışa benziyor. Son günlerde ABD’yi ve Dünya’yı çalkalayan Alex Jones sansürleri hakkında açıklama yapan Twitter, saldırgan ve taciz içerikli paylaşımlarda birisi etiketlenmezse durumun suç teşkil etmeyeceğini söyledi. Peki toplumsal vicdanı etiketlemek mümkün mü?

ABD’nin ünlü televizyon ve internet simalarından olan Alex Jones, 11 Eylül saldırısını ABD’nin kendi planı olarak nitelendirdiği komplo teorileriyle tanınıyor. Jones’un son aylarda artan Trump destekçisi ırkçı, saldırgan ve kutuplaştırıcı mesajlarından sonra teknoloji devleri bir bir yasak uygulamaya başladılar.

Facebook, Apple, Google, Spotify gibi devler hem Alex Jones’un kişisel içeriklerini, hem de Infowars adındaki platformunu engellemeye başladılar. Twitter ise bu konudaki kararını açıklayarak yeni bir gündem yarattı: Twitter’da birini etiketlemeden paylaştığınız nefret, taciz ya da ırkçı mesajlar suç teşkil etmiyor. Platform, bu görüşü Alex Jones ve Infowars’ı neden engellemeyeceğini açıklarken paylaştı, ancak tartışmalı bir bakış açısı olduğu için fazlasıyla tepki topladı.

Asıl sorun ise bambaşka. Eğer Twitter üzerinden ırkçı, kutuplaştırıcı, nefret ve saldırganlıkla yazılmış taciz mesajları paylaşırken kişi etiketlemesi olmazsa sorun ortadan kalkıyor mu? Yani söylenen ortaya söylenmişse rahatsız edici olmuyor mu? Anlaşılan o ki hedefteki kişiyi, kurumları yada toplulukları açık açık belirten saldırgan mesajlar, bir etiketleme içermezlerse Twitter’a göre sorun değil.

Bunu açık bir şekilde “düşünce ve ifade özgürlüğüne” bağlayan Twitter, akıllarda soru işareti bıraktı. Toplumsal vicdana dair mekanizmalar zaten sosyal medyada fiziksel olarak bulunmuyorlar, bu nedenle etiketleyemiyorsunuz. Twitter yaptığı açıklamayla bu gerçeği, nefret dolu her söylemin aslında bir kirlilik yarattığı dürüstlüğünü yansıtmıyor.

Söz konusu açıklama şöyle:

“Platformumuzdaki herkesin kendilerini ifade etmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Bazen bu ifadeler saldırgan, tartışmalı ve/veya bağnaz olabilir. Başkalarını susturmak için tehdit eden, korkuları kullanan hedefli davranışları yasaklarız.”

“Eğer bireyler hedeflenmemişse (@mansion, fotoğrafta etiketi gibi), tehditler çizgiği geçmediği sürece geniş bir içerik yelpazesine izin veririz.”