Twitter'da Nazi İçeriklerini Görmemenin Bir Garip Yolu

Twitter bir çok görüşten insanı barındıran bir sosyal ağ olmasına rağmen eğer Nazi içeriklerini görmek istemiyorsanız, çok garip bir yolla bu içerikleri engelleyebilirsiniz.

Siyasi görüşünüzü bilmiyoruz ve açıkçası neye inanıyorsanız inanın emin olun içeriğin her hangi bir ideolojiyi kötülemekle alakası yok. Bu içeriğin aslında Twitter'ın kullandığı garip bir içerik engelleme sistemiyle alakası var. Bu da genel olarak hangi ülkenin içeriklerini aldığınıza bağlı olan ve karşınıza çıkacak hesapların içerisinde o ülkeyi duygusal olarak huzursuz edecek hesapları Twitter'ın engelliyor oluşu.

Yani kısaca sizin ülkenizde belirli siyasi görüşleri temsil eden hesaplar, ülkece karşı çıktığınız bir siyasi görüşü veya utandığınız bir dönemi temsil ediyorsa, Twitter bunu engelliyor. Fakat sadece sizin ülkeniz için, geri kalanlar için değil. Bu da Twitter'ın genel anlamda düşünce özgürlüğü sisteminde bir açık bulduğu anlamına geliyor. Yani o düşünce sadece belirli ülkelerde temsil edilemiyor, onun dışında tüm dünyaya açık. Hemen konuyu daha ayrıntıyla anlatalım.

Öncelikle bir kendi ülkemizde "National Socialism" yazıp küçük bir aratma yapıyoruz ve kişiler kısmında hangi hesapların çıktığına bakıyoruz;

Burada bir sürü Nazi destekçisi ya da karşıtı hesabı görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim Almanya için bu durumun nasıl olduğuna. Öncelikle sağ üst köşedeki profil resmimize tıklayarak karşımıza gelen menüden "Ayarlar & Gizlilik" seçeneğine tıklıyoruz.

Daha sonra hemen karşımıza çıkan sayfada, "İçerik" başlıklı ayarlarda, "Ülke" seçeneğinde "Türkiye" seçili olan yerde ülkemiz yerine "Almanya"yı seçiyoruz ve "Değişiklikleri Kaydet" seçeneğine tıklıyoruz.

Şimdi tekrar arama kutucuğuna gidip "National Socializm" yazıp kişileri aratıyoruz ve hop bir anda aynı listedeki bazı hesapların engellenmiş olduklarını açık açık görebilirsiniz.

Listeyi detaylıca karşılaştırırsanız bazı "Nasyonel Sosyalist" hesaplar engellenmese de, bir çoğunun engellendiğini açıkça görebiliyorsunuz. Twitter'ın bana bu anlamda içerikleri ülkelere göre "filtre etmesi" biraz iki yüzlüce gibi geliyor. Bu sayede ülke içerisinde eleştiri alabilecek hesapları, o ülkeye olan erişimini kapatmalarına rağmen, hesabı komple kapatmayıp, Twitter'ın "düşüncelere saygılı" konumunu da sarsmamış oluyorlar.

Siz ne düşünüyorsunuz? Bu Nazi filtresi mantıklı mı? Yani en azından ülkelerin bu hesapların ne dediklerini takip edebilip, gelebilecek "kötü" sonuçlara karşı hazırlıklı olması daha mantıklı değil mi? Biz açıkçası biraz kararsız kaldık. Ha yine de Nasyonel Sosyalist ideolojideki hesapları görmeyip filtre edecekseniz, bir andan da işinize yarayabilecek bir yol da olabilir bu tabii. O size kalmış.