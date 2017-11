Twitter'da sizi rahatsız eden birini engellemek, ileride yasal işlem yapmanız konusunda da sorun yaratabilir.

Dünya şu aralar çok ilginç insanlarla dolu. Sizi kendi kendinize bir şeyler yazdığınız sosyal ağ hesaplarınızda bile rahat bırakmayacak insanlar var. Kimi taciz amaçlı, kimi ise sizi başlı başına rahatsız etmek amaçlı olarak Twitter'ın "direkt mesaj" özelliğini kullanıyor olabilir. Kişiyi engellemek en rahat çare, ancak engellemekten öte o kişiden hukuki yollara başvuracak düzeyde rahatsız olduysanız sizi bir konuda uyarmamız lazım..

Twitter'da birini engellediğinizde tüm direkt mesaj geçmişiniz de siliniyor. Yani eğer sizi rahatsız eden kişiye dair yasal işlem başlatacaksanız, hiç bir kayıt almadan engellemek, bunu yapamamanıza sebep olabilir. Bu Twitter'ın kullanıcı sözleşmesinde yazan bir durum olmasına rağmen, son dönemlerde ifşacılık veya sanal tacizcilik gibi şeylere tavır alan Twitter'ın böyle bir özelliğe sahip olması cidden çok ilginç.

Önerimiz ise aslında engelleyeceğiniz kişiyle bir hukuki savaş başlatma niyetindeyseniz, engellemeden önce ekran kaydı almanız veya o an sayfa açıkken, tarayıcınızdan döküm alan tarayıcı eklentileriyle, sayfayı kaydetmeniz. Hayatta her şey başınıza gelebilir. Bu anlamda bu tip bilgiler her zaman işinize yarayacaktır diye düşünüyoruz.