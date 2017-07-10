Twitter, kullanıcılarına yeni filtreler sunuyor. Bu sayede artık sizi takip etmeyen kullanıcıların bildirimlerini sessize alıp rahatsız olmaktan kurtulabilirsiniz.

Twitter'ın yeni gelişmiş filtreleri sayesinde artık sizi takip etmeyen hesaplardan gelecek bildirimleri erteyeleyebilir ya da sessize alabilirsiniz. Yakın zamanda Twitter güncelleştirildi ve böylece varsayılan profil fotoğrafı, onaylanmış bir e-posta adresi / telefon numarası olmayan hesapları da 'görmezden gelebileceksiniz'.

Twitter'ın web tarayıcı sürümündeki filtreleri ayarlamak için Bildirimler kısmına gidebilirsiniz. Ayarlar'a tıklayın ve oradan da tercih edeceğiniz fitreleri işaretleyin. Android ve iOS için ise bu fitreleri Bildirimler kısmından bulabilirsiniz.

Sizi takip etmeyen insanları ise kitle halinde takibi bırakmanın bir yolu ise henüz hala bulunmuyor. Twitter'ın bu konuda cevabı ise, kitle halinde takibi bırakmak, insanları istismar etmek demek oluyor. Ayrıca Twitter bu istismarı önlemek ve popülerliğin devam etmesini sağlamak için bu özelliği eklemiyor.

Bu güncelleme, size daha önce gelen bildirimleri silmiyor veya ertelemiyor. Ancak yeni gelen güncelleme ile bundan sonra yapacağınız değişiklikler, istediğiniz gibi kalıyor.