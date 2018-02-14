Xiaomi'nin 'anket' krizi ile alay etmek isteyen OnePlus, kendi yaptığı anketi kaybedince rezil oldu.

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, Twitter hesabı üzerinden bir anket başlatarak takipçilerinin MIUI arayüzünü mü yoksa stok Android arayüzünü mü tercih edeceklerini sormuştu. Anketin ezici bir üstünlük ile stok Android lehine sonuçlanmasının ardından Çinli şirket, anketi kaldırmıştı.

Bir OnePlus mühendisi benzer bir anketi kendi Twitter hesabından başlatarak takipçilerinin OnePlus cihazlarda bulunan OxygenOS arayüzünü mü yoksa stok Android arayüzünü mü tercih edeceklerini sordu. Anket başta OxygenOS lehine gidiyordu ve OnePlus CEO’su Carl Pei anketin altına bir yorum yazarak mühendise bu anketi silmemesini söyleyerek Xiaomi’nin anketine atıfta bulundu.

Fakat Carl Pei, rakip şirkete sataşmak için aceleci davranmıştı. Anket tamamlandığında tıpkı Xiaomi’de olduğu gibi ezici bir çoğunluk OxygenOS arayüzü yerine stok Android arayüzünü tercih etmişti. OnePlus eğer anketi ve altındaki yorumu silerse Xiaomi’ye göre iki kat komik duruma düşebilirdi.

OnePlus bunu bildiği için ikisini de yapmadı. Anketi başlatan mühendis olan Szymon Kopeć, ankete katılan herkese teşekkür etti ve kullanıcı fikirlerinin OxygenOS’u geliştirmek için oldukça önemli olduğunu belirtti. Böylece OnePlus, rakibine bir yanıt hakkı vermeden kendi anket sonucuna kendisi açıklama yapmış oldu.