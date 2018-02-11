Twitter'da Yapılan Yorumlar Twitch'te Ceza Getirebilir

Oyun yayıncılığı platformu olan Twitch, uzun zamandır taciz olayına karşı proaktif bir tavır sergiliyor. Şirket hem kullanıcıları hem de izleyicileri korumak amacıyla AutoMod gibi topluluk yönergeleri ve araçları ayrıntılı bir setle birlikte kullanıyor. Fakat, şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu kurallar daha da genişletilecek.

Değişiklikleri, yayınladıkları bir blog yazısıyla duyuran Twitch, "Şimdi, Twitch'ta gerçekleşen eylemler için denetleme kararları alırken, Twitch tarafından doğrulanabilir nefret edici veya taciz edici davranışları göz önüne alacağız. Eğer Twitch'teki birine karşı nefret veya taciz gibi eylemleri kullanmak için için başka hizmetler kullanırsanız, bunu Twitch'in politikalarını ihlal olarak değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

Başka bir şekilde ifade edecek olursak eğer, bir stramer YouTube veya Twitter hesabından yaptığı taciz ve nefret içeren yorumlar sebebiyle Twitch'tan men edilebilecek. Twitch'in aldığı bu karar, yani bir şirkete ait içerik denetleme politikasının kendi sanal duvarlarını aşarak daha geniş internet üzerinde bu politikayı yürütmesi oldukça nadir rastlanan bir durum.

Öte yandan bu yeni politika, Twitch'in, streamer'larını internet üzerinde aktif olarak izleyeceği anlamına gelmiyor. Bir kişi hakkında raporlama yapılırken kullanıcılar başka kaynaklardaki taciz ve nefret içeriklerini belge olarak kullanabilecek.

Bir yandan, bu tür topluluk kurallarının sınır ötesi genişletilmesi, kullanıcıları, temelde birden fazla çevrimiçi platformda agresif mesajlar ile nefret veya taciz içeren yorumları yapmaktan alıkoymaya yardımcı olabilir. Diğer sosyal ağ platformları da bu tür kural genişletmeleri yapmaları halinde, bu tip kötü içerikli söylemler ve yorumlar sosyal ağlardan temizlenme yoluna girebilir. Siz ne düşünüyorsunuz?