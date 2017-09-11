Twitter, 140 karaktere sığamayan kullanıcılar için, daha uzun tweetler atmayı sağlayan 'tweetstorming' özelliğini test etmeye başladı.

Twitter’ın 140 karakter sınırına fikirlerimizi sığdırmakta bazen çok zorlanırız. Özellikle bir blog yazarıysanız ya da Facebook’ta sıklıkla paylaşım yapıyorsanız, Twitter size çok kısıtlayıcı gelecektir. Şirket de insanların 140 karaktere fazla sıkıştığını fark etmiş olacak ki mobil uygulamasında karakter sınırına ‘kısmen’ çözüm olacak bir özelliği test etmeye başladı.

Eğer bir Twitter kullanıcısıysanız, yazmak istedikleriniz 140 karaktere sığmadığı için bölerek parça parça paylaştığınız olmuştur. Fakat bu sefer de ana sayfada tweetleriniz arasına başkalarının yazıları girebilir ve metniniz kısmen var olan bütünlüğünü tamamen kaybeder.

Bunun önüne geçmek için tüm metninizi ilk tweetinizin altına ‘mention’ olarak yazabilirsiniz. Evet, bu kez tweetleriniz arasına bir başka kişinin paylaşımı girmez fakat bunu yapmak da son derece zahmetlidir.

Twitter, uzun uzun ‘flood’ yazmayı sevenler için ‘tweetstorming’ özelliğini test ediyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yazmak istedikleri metinleri bölmeden, karakter sınırına takılmadan istedikleri gibi yazabiliyorlar. Daha sonra Twitter, bu metni otomatik olarak 140 karakteri aşmayacak, kelimeler yarım kalmayacak şekilde bölüyor ve en son size kaç tweetlik bir metin yazdığınızı söylüyor. Paylaş dediğinizde metniniz ‘flood’ olarak paylaşılıyor.

Bu özellik pek çok kullanıcıya tanıdık gelecektir, çünkü bunu yapan üçüncü parti uygulamalar zaten var. Fakat Twitter’ın böyle bir özelliği mobil uygulamasına kendisinin entegre etmesi, hem özelliğin daha stabil çalışmasını sağlayacak hem de üçüncü parti yazılımlara hesap erişim izni verme ihtiyacını ortadan kaldıracaktır.

Tweetstorming özelliğinin Twitter uygulamasına ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Fakat siz yine de uzun tweetlerinizi tek tek bölmekle uğraşmak istemiyorsanız Storm It uygulamasını ister iOS ister Android işletim sisteminde kullanabilirsiniz.