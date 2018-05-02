Sosyal medya, her şeye rağmen bazen çok faydalı olabiliyor. Genelde diğer diller ve ülkelerde gördüğümüz, kısa ve öz bilgi paylaşımı furyası Türkiye’de de popüler olmaya başladı. Twitter kullanıcıları, kulağa ilginç gelen kısa bilgileri “alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın” sözüyle birlikte paylaşmaya başladılar.

Twitter, yakın zamanda 140 karakter olan paylaşım sınırını 280’e yükseltince paylaşımların uzunluğu arttı. Aynı zamanda bu paylaşımların etkisi ve içeriği de kalite anlamında yükseliş kaydetmeye başladı. Son yıllarda bilgi paylaşımına yönelik pek de sesini duymadığımız akımlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hap bilgi olarak tabir edebileceğimiz bu faydalı genel kültür bilgileri, herkesin anlayabileceği kadar basit oldukları için kulağa hoş geliyorlar. Elbette kaynak Twitter ve bağımsız kullanıcılar olunca söz konusu bilgilerin doğruluğu da tartışılabilir. Nitekim bilginin doğru olabilmesi için kişisel bir çaba da gerekiyor. Zaten internet ortamında gördüklerinizin büyük bir çoğunluğu “yalan haber, yanlış bilgi” sıfatını hak ederken, bu akımdan öğrendiklerinizi sorgulamak da size kalıyor.

Türkiye’deki Twitter kullanıcılarının biraz hayıflanma, biraz isyankar ve “şovumu yaptım, susuyorum” temalı “alın bu bilgiyi, ne yaparsanız yapın” akımı son günlerin en popüler konuları arasında. Biz de sizin için küçük küçük hap bilgilerden bir derleme yaptık.

Alın bu bilgileri, ne yaparsanız yapın: