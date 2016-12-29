Twitter'dan 360 Derece Video Desteği!

Twitter, Periscope ile işbirliği yaparak 360 derece canlı video desteğini cephanesine kattı.

Twitter, dünyada daha da popüler olmak amacıyla portföyüne Periscope üzerinden 360 derecelik canlı video yayını desteğini de ekledi.

Twitter ve Periscope uygulamalarını kullananlar bu yenilikten faydalanabilecekler, ancak şunu belirtmemizde fayda var: Twittter, ilk etapta sadece belli kişilerle görüşmenize olanak tanıyacak. Yani kısıtlı sayıdaki arkadaşınızla canlı video desteği ile iletişim kurabileceksiniz. İlerleyen aylarda bu sayı daha da artacak.

Twitter zekice bir eyleme imza atmış durumda zira Facebook gibi sosyal medya servisleri, benzer iletişim seçeneklerini sunuyor. Twitter, 310 milyondan fazla üyesi olamasına rağmen iletişim olanakları nispeten sınırlı olduğu için Facebook gibi hızlı büyümüyor.

Twitter'ın gelecek hedefleri bu kadarla da sınırlı kalmayacak. Söz konusu projeler resmen açıklanmasa da şirketin 2017'de cephanesine yeni silahlar eklemeye kararlı olduğu belirtiliyor. Şirket, 2017 yılının sosyal medya servisleri rekabetinde kilit bir zaman dilimi olduğu kanısında.

360 derecelik video ile takipçiler sadece kullanıcı ile iletişim kurmayacak ve kişinin çevresinde yaşanan olaylara da canlı olarak tanıklık edebilecek. Bu yöntem, Twitter'ı yeni yeni kullanmaya başlayan kişiler için epeyce çekici. Söz konusu açıklama resmi hesaptan da yapıldı, yani konu ile ilgili rahatça yorum yapabiliriz.