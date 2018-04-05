ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Twitter'dan Canlı Yayın Açtı!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde gerçekleşen ve 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırının ardından fakülte dekanı canlı yayın açarak asıl hedefin kendisi olduğunu söyledi.

Birkaç saat önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde gerçekleşen korkunç saldırıda Volkan Bayar isimli araştırma görevlisi, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ve Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürmüş, fakültede bulunan üç kişiyi de yaralamıştı.

Saldırgan Volkan Bayar’ın neden böyle bir saldırıda bulunduğu henüz tespit edilememişken asıl hedefinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel olduğu, fakat Dekan Yücel’i odasında bulamayınca diğer odalara girerek Dekan Yardımcısı başta olmak üzere diğer görevlileri öldürdüğü ortaya çıktı.

Olayı öğrenir öğrenmez üniversiteye doğru yola çıkan Dekan Cemil Yücel, yoldayken Scope ve Twitter’dan eş zamanlı olarak canlı yayın açarak konu hakkında bildiklerini açıkladı. Saldırgan Volkan Bayar’ın akli dengesinin yerinde olmadığını ve sürekli iş arkadaşlarından şikayette bulunduğunu söyleyen Yücel, kısa süren yayında şunları söyledi:

‘’Arkadaşlar ben iyiyim, saldırgan Volan Bayar isimli araştırma görevlisi. Akli dengesi yerinde değil, pek çok kişiyi şikayet eden bir insan. Önce benim odama geliyor, beni bulamayınca diğer odalara giriyor. 4 arkadaşımızın görev başında şehit düştüğünü öğrendik. Okula henüz ulaşamadım, bir program için dışarıdaydım. Ancak korkulan bir insandı.’’