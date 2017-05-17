Twitter'dan İlk Kez Bir Türk Takımına Özel Hashtag!

Fenerbahçe, Final Four'da bu kez şeytanın bacağını kırmaya çok yakın. Twitter ise finallerin favorisi takımımıza özel, güzel bir jestle karşımızda.

Basketbolda dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan ve "basketbolun şampiyonlar ligi" olarak lanse edilen THY Euroleague'de son yıllarda yakaladığı başarılı çıkışı bu sene daha da sağlam şekilde sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Final Four'a kalmayı başardı. Ve çoğu basketbol otoritelerine göre Fenerbahçe, bu yıl Final Four'un tartışmasız en büyük favorisi konumunda. Bir de üstüne Final Four'un bu yıl ülkemizde gerçekleşecek olması, Fenerbahçe'nin arkasında ekstradan bir itici güç oluyor.

İşte bu sebeple Fenerbahçe'ye, Final Four için olan destek ciddi şekilde artmış durumda. Bu desteğin en fazla yaşandığı yer ise tahmin edebileceğiniz gibi sosyal medya. Bu sosyal medya devlerinden biri olan Twitter ise, ilk kez bir Türk takımına özel hashtag açarak Türk taraftarları memnun etti. Fenerbahçe'ye destek amaçlı olarak açılan #Fener4Glory hashtag'i ile attığınız tweet'lerde, takımın amblemi de yer almakta.

İlk maçını Real Madrid ile 19 Mayıs Cuma günü oynayacak Fenerbahçe'ye canı gönülden başarılar diliyoruz. Final Four, bu yıl Türkiye'de olacağından kupa teknik olarak İstanbul'a gelmiş durumda. Umarız Final Four'un bitiminde de kupa İstanbul'da kalmaya devam eder.