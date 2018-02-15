Twitter, gelişen olaylar hakkında güncellemeleri bulmanın en hızlı yeri haline gelmiştir. Ünlü sosyal ağ, bu konuda hizmeti daha da ileri götürerek, kullanıcılara canlı haber yayını özelliğini sunacağını açıkladı.

Popüler sosyal paylaşım sitesi Twitter, gün geçtikçe sadece 140 karakter kullanılan bir siteden daha fazlası oluyor. Yerel haber istasyonları ile ortak çalışarak, kritik haberleri canlı yayın özelliği ile kullanıcılara sunmayı planlayan Twitter'ın bu fikri BuzzFeed News tarafından doğrulandı ve görünüşe göre yeni ortaklık resmi olarak da onaylandı.

Bunun üzerine Twitter'ın video sorumlusu Kayvon Beykpour, BuzzFeed'e yaptığı açıklamada, bu hizmetin "Kişilerin bilgilendirilmesine yardımcı olmak, güvenilir ve ilgili bilgiler sunmak için yeni yollar bulmaya çalışıyoruz." sözleri ile haber istasyonları ile olan ortaklığı doğruladı. Özellik Twitter haber akışı arasında, video şeklinde olacak ve video'ya tıklanıldığında canlı haber yayını başlayacak. Ayrıca haber yayınını başlatmak, algoritmik olarak da, yayına bağlı olarak seçilen tweet akışınıda açacak.

Twitter'ın, kendi sistemiyle birleştirerek, harika bir canlı yayın yapma sistemi bulduğunu söylesek, yanlış olmaz. Yeni güncellemenin Twitter kullanıcılarına habere kolay erişim kazandıran bir kazanç olacağı ve ilgi çekeceği düşünülüyor. Ancak bir bütün olarak düşünüldüğünde Twitter’ın kullanıcı tabanında ne gibi bir etkiye sahip olacağı henüz belli değil. Twitter’ın yeni uygulaması, kritik olayların anında öğrenilmesi açısında harika olmasına karşın, gereksiz ve yanlış bilgilendirmelerin de olabileceği kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu. Bu konudaki tartışmalar, yeni özellik aktif olduğunda netleşecektir.