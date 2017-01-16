Twitter'dan Nasıl Video İndirilir?

Twitter'da beğendiğiniz, açıp tekrar tekrar izlediğiniz videoları indirip arşivlemeniz aslında çok basit birkaç adımla olabilmekte.

Sosyal medya platformları arasında son dönemlerde başta Facebook olmak üzere, diğer platformlara nazaran popülaritesi bir tık düşen Twitter, videolar ve GIF'ler ile küçük de olsa bir hareketlenme yaşamakta denilebilir.

Sosyal medyada popüler olan pek çok video ve GIF, zaman zaman ilk olarak Twitter'dan çıktığı gibi, bu içeriklerin Twitter üzerinden de bulunması mümkün. Peki söz konusu içerikleri indirerek bilgisayarınıza/mobil cihazınıza nasıl kaydedebilirsiniz?

Bunun yöntemi çok kolay. Sırasıyla şu adımları uygulayarak videoyu cihazınıza kaydedebilirsiniz: Videoyu içeren tweet'i açın ve alt kısımda bulunan "üç nokta" işaretine tıklayın > karşınıza çıkacak menüden "tweet'in bağlantısını kopyala"yı seçin > kopyalanan bağlantı linkini buradaki adresten ulaşabileceğiniz sitenin url kısmına yapıştırın > "İndir MP4" yazan kısma tıklayarak videoyu kaydedin.

Aynı şekilde videolar gibi GIF'leri de indirmeniz mümkün. Tek yapacağınız değişiklik, aynı adımları uyguladıktan sonra son aşamada "Download MP4" seçeneğini seçmeniz.