Donald Trump’ın 2016 yılında kazandığı başkanlık seçimine ilişkin Rus kontrollü sahte Twitter hesaplarından destek aldığı iddiaları, gündemi sarsmaya devam ediyor. Binlerce sahte hesabın, Trump’ın seçimin hemen öncesindeki paylaşımlarına yaklaşık yarım milyon retweet desteği verdiği açıklandı.

2016 yılında yapılan ABD başkanlık seçimlerinden sonra ABD, gerek iç gerekse de dış politikaları sebebiyle ciddi eleştirilere maruz kalıyor. Nedeni ise başkanlığın ilk gününden bu yana tepki toplayan Donald Trump. Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Trump’ın sosyal medya mecralarında, usulsüz reklamlar ve bot hesapların desteği ile insanların tercihini etkilediği söyleniyordu.

Zaten bu konuda Facebook ve Trump arasında ciddi bir gerilim mevcut. Toplumu kutuplaştıran yalan haberlerden tutun, Trump söylemlerinin reklamlarla desteklenmesi durumu da aylar önce Facebook tarafından açıklanmıştı. Sosyal medya devleri, söz konusu etik dışı stratejiler konusunda sorumluluk kabul etmezlerken asıl dikkat çeken detay, desteklerin ve reklamların Rus kontrollü sahte hesaplardan verilmesi.

İddialar üzerine Twitter’a açılan teknik soruşturmalarda, 1 Eylül ve 15 Kasım 2016 tarihleri arasında Trump’ın seçimlerle ilgili paylaşımlarının 470.000 kez retweet edildiğini açıkladı. Elbette bu destek tamamen sahte ve Rus kontrollü hesaplardan sağlanmış durumda. Aynı seçimde, Trump’ın tek rakibi ve çoğu kesme göre favori aday olan Hillaryt Clinton’un da 50 bin sahte retweet desteği aldığı söyleniyor.

Soruşturma altındaki Twitter, yayımlanan yeni raporda yaklaşık olarak 450 bin sahte hesap açıldığını da vurguluyor. Bu işlemlerin arkasında ise bot yazılımları bulunuyor. Bilindiği üzere Twitter algoritmasında fazla beğeni ve retweet alan paylaşımlar, insanların karşısına daha çok çıkıyorlar.

Twitter, bu işin bir numaralı sorumlusu olduğuna ilişkin iddialara tepki olarak, platformun Rus destekli hesaplar tarafından manipüle edildiğini söylüyor. Rusya’da bulunan İnternet Araştırma Merkezi’ne bağlı 3.814 hesabın da tespit edildiğini açıklamalara ekliyor. Ayrıca seçim sonuçlarına müdahale etmek için destek verdiği belirtilen 2700 farklı hesap da bulunuyor.

Twitter, Kremlin bağlantılı oldukları büyük ölçüde kesinleşen bu sahte desteğe ilişkin çok daha detaylı raporlar sunacağını açıkladı. Trump ve Rusya arasında görünürde bir samimiyet bulunmasa da tablo ortada.

ABD, Trump’ın başkanlık süresince marka değeri en çok azalan ülke oldu. Ayrıca Kuzey Kore ile yapılan diplomasi dışı hatta bel altı göndermeler trafiği, nükleer savaş tehditleri gibi çarpıklıklar, ülkenin itibar kaybına yol açan diğer konular.

Böyle örnekler, ülkemiz dahil seçim arifesindeki bütün ülkelerde geçerliliğini koruyan tehditleri de gündeme getiriyorlar. Uluslararası hukuk, sosyal medyanın ülke içi siyasette yarattığı politik açıkları önlemek için yetersiz kalıyor.