Twitter, Timestamps adlı yepyeni bir özellikle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Yeni özellik sayesinde canlı videoları tekrar izleyebilecek, isterseniz de videodan anlık fotoğraf alarak tweet atabileceksiniz.

Twitter yepyeni bir özelliği ile kullanıcılarına hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Yeni Timestamps adlı özelliği sayesinde, canlı videoları istediğiniz zaman tekrar oynatabilecek ve oynattığınız videodan beğendiğiniz anı tek bir buton yardımı ile direk tweet ekranınıza alabileceksiniz.

Yeni özelliği kullanmaya başlamak için canlı bir videoyu paylaşmak istemeniz yeterli. Paylaşma butonuna dokunmanız halinde video açılacak ve izlemeye başlayacaksınız. Ardından izlediğiniz videodaki bir kareyi tek bir buton yardımı ile tweet ekranına kolayca taşıyabilecek ve isteğinize bağlı olarak yorumunuzu da ekleyerek paylaşabileceksiniz.

Asıl hoşunuza gideceğiniz düşündüğümüz nokta ise arkadaşlarınızın videoyu sizin başlattınız andan itibaren izleyecek olmasıdır. Video hala yayındaysa, tweet’inizi gören kullanıcılar linke tıklayarak uzun halini de izleyebilirler.

Oldukça kullanışlı olan uygulama aracı, Android ve iOS Twitter uygulamaları, Twitter tarayıcı sitesi ve Periscope genelinde canlı video tweet’leri için kullanılabilecek. Peki siz yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz?