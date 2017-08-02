Twitter’dan Sonra WhatsApp’a da Mavi Tik Geliyor!

Twitter’da ‘onaylanmış hesapları’ belirten mavi tik ikonu, yakında WhatsApp’ta da uygulamaya geçecek.

Onaylanmış hesapları gösteren mavi tik ikonu ilk olarak Twitter tarafından başlatılmış, daha sonra Facebook ve Instagram ile devam etmişti. Son gelen haberlere göre bu ikon, bir sonraki -ya da birkaç- sürümde WhatsApp için de gelecek.

Yalnız bu uygulama, tuhaf bir şekilde ilk olarak Windows Phone için gelecek. ‘Mavi tik’in ilk olarak Windows Phone için oluşturulan WhatsApp Beta’da olduğu fark edildi. Kullanıcıların deneyimlemesinin ardından gelecek geribildirimler, mavi tik’in de geleceğini belirleyecek. Daha sonra da iOS ve Android cihazlarda kullanılmasına başlanacak.

WhatsApp’ın mavi tik uygulamasını öncelikle işletmelerin hesaplarına tanımlayacağı bildiriliyor. Instagram ve Twitter’da olduğu gibi tanınmış kişiler için de gelip gelmeyeceği konusunda şimdilik bir gelişme olmasa da düşüncem, bu şekilde olmayacağı yönünde. Zira uygulama, WAbetaInfo'ya göre işletmelerle ilgili birçok bilgiye kısa sürede ulaşılmasını sağlayacak.

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere 'mavi tik'e sahip olan işletmelerin adres bilgilerine, e-posta adreslerine ve Instagram gibi sosyal ağ platformlarına ulaşılabilecek.