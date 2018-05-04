Popüler sosyal medya mecrası Twitter, sistemlerinde oldukça kritik bir açık keşfettiğini duyurdu. Kullanıcılarına doğrudan açıklama yapan CEO Jack Dorsey, bu açığın hesap bilgilerini çalmaya neden olabileceğini söyledi ve şifrelerin değiştirilmesi gerektiği konusunda şirketi adına çağrı yaptı.

Twitter, günümüzün en çok etkileşime sahip sosyal medya mecralarından. Bu etkileşim, sosyal ilişkiler bir kenara, devletlerin politik durumlarını da etkileyen bir hal aldı. 330 milyon kullanıcısının hepsini şifreleri değiştirmeleri konusunda uyaran şirket, büyük bir saldırıya maruz kalınmadan açıkları keşfetti.

Nitekim söz konusu açık, bu zamana kadar kötü niyetli olan bilgisayar korsanlarının bütün Twitter üyelerinin şifrelerini ele geçirmesine neden olmuş olabilir. Bu yüzden şifre değişimi yapmak, çalınan bilgileri de geçersiz kılacaktır. Bizzat CEO Jack Dorsey’in yaptığı açıklama kaç Twitter üyesinin umrunda olur bilinmez ama durum ciddi görünüyor.

“Yakın zamanda, hesap şifrelerinin dahili bir günlüğe yazıldığı bir hata keşfettik. Düzelttik, ihlal veya kötüye kullanım belirtisi görmüyoruz. Bu hata hakkında açık olmamızın önemli olduğuna inanıyoruz.”

Perşembe gününden bu yana kullanıcılar, ilgili soruna ilişkin bir mesaj alarak doğrudan şifre değiştirme sayfasına yönlendirilmeye başladılar. Twitter sorun için özür mesajı yayınladı. Verilerin kötüye kullanımına ilişkin bir kanıt bulunmasa da platform, soruşturmayı sürdürmeye devam ediyor.

Söz konusu hata, maskeleme adı verilen ve şifrelerin birer noktacık olarak göründüğü güvenlik önlemini, şifrelerin harf ve sayılardan oluşan karmaşık yapısını geçersiz kılıyor.

Eğer Twittter kullanıyorsanız, hesabınıza giriş yaparak şifrelerinizi değiştirmenizi tavsiye ediyoruz.