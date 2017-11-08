Twitter’dan İşletmeler İçin Yeni Üyelik Sistemi!

Sosyal medya devi Twitter, profilleri ve tweetleri ön plana çıkaracağı 99 dolarlık yeni üyelik modelini test ediyor.

Ayda 99 dolar ödeyen bir Twitter kullanıcısıysanız, hesaplarınızdan atılan tweetler otomatik olarak hesabınızı takip etmeyen insanların ana sayfasına düşecek. Bu tweetlerin diğerlerinden farkı ise bir reklam olduğunu gösteren küçük "terfi ettirilmiş" rozeti olacak.

Fikirin çıkış noktası, kullanıcıların kendi reklamlarını oluşturmalarını veya bir reklam kampanyası başlatmalarını gerektirmeyecek şekilde zamandan ve çabadan tasarruf edebilmesidir. Bu sayede küçük şirketler de Twitter’ın geniş reklam havuzuna dahil olabilecek.

Sizinde bildiğiniz gibi bu özellik, Facebook ve Instagram’da bir süredir ‘Gönderiyi Ön Plana Çıkar’ adı altında zaten yer alıyor. Gelirleri her yıl düşmeye devam etmekte olan San Francisco genel merkezli şirket, anlaşılan reklam gelirlerini arttırmanın yollarını aramakta.

Twitter tarafında bu yönteme ‘Promote Mode’ adı verilmiş. Şimdilik beta aşamasında olduğu için, sadece şirket tarafından davet edilen işletmeler kullanabiliyor. Eğer kendi işletmeniz için, bu programı düşünüyorsanız Twitter’dan bir davet gelmediği sürece, beklemek durumundasınız.