Samsung Galaxy S9'ların Fiyatları Açıklandı!

Mobil Dünya Kongresi kapsamında hakkında her şeyi öğreneceğimiz Samsung Galaxy S9'lara dair, en güvenilir diyebileceğimiz kaynaklardan biri bilgi verdi.

Akıllı telefonlarla ve piyasadaki diğer teknolojik cihazlarla ilgili bilinen en güvenilir sızıntıların kaynaklarından biri olan Evan Blass, Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın fiyatlarını iki sade görsel eşliğinde Twitter sayfasından paylaştı.

Evan Blass'ın yukarda görebileceğiniz görsellerde de paylaştığı üzere, sızdırdığı fiyatlar Galaxy S9 için "841 Euro", Galaxy S9+ için ise "997 Euro" olarak görülüyor. Evan Blass bildiğimiz gibi bu tür duyumlarda ve sızıntılarda oldukça güvenilir bir Twitter fenomeni ve fiyatlarda yanılma ihtimali düşük. Bu bağlamda paylaştığı fiyatlar gerçekse beklenen fiyatlara göre tam anlamıyla 'uçuk' fiyatlar diyebiliriz.

Burada Samsung'un kendi amiral gemilerinin fiyatlandırma politikasını bir kenara bırakıp Apple'ın amiral gemilerinin fiyatlandırmasına göre strateji belirlediği açık. Siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu fiyat politikası Samsung'a ve bu iki amiral gemisinin satışlarına zarar verir mi?