Twitter Fenomeninden iPhone 8’e Ait Bir Paylaşım Daha!

iPhone 8'e ait şu ana kadarki en net görsel, Twitter fenomeni evleaks tarafından paylaşıldı.

iPhone'un 10. yılında çıkacak olan iPhone 8, şüphesiz ki her teknoloji sever için merak uyandıran bir telefon. Yıllardır devam eden tasarımın son bulması, ekran kasa oranının günümüz cihazlarına gelmesi, belki de geçmesi ve dahası... Herkes biliyor ki iPhone 8, şu ana kadar çıkmış en muhteşem iPhone olacak.

Elbette böyle bir cihaza ait sızıntılar da bitmek bilmiyor. Daha önce yaptığı paylaşımlarla çıkacak cihazlar hakkında nokta atışı tespitler yapan Evan Blass, bu kez de iPone 8'e ait bugüne kadarki en net görselini paylaştı.

Kenarları çok belli olmasa da görünüyor ki son iPhone, ekran-kasa oranını tarihe gömüyor. Ayrıca ekran altında bulunan Touch ID bekleyenler de biraz üzülebilirler. Ancak şurası kesin ki iPhone 8 yalnızca mevcut iPhone kullanıcılarını değil, Android severleri de kendine hayran bırakacak.

iPhone 8'de ekran çözünürlüğünün artacağını biliyoruz. Ayrıca kameralarda da ciddi iyileştirmeler olacak. Her ne kadar Touch ID'ye dokunup ekranı açamayacak da olsanız yüz tanıma teknolojisi sizi memnun edecek. Ayrıca yeni pili ile iPhone 8, şu ana kadarki en uzun pil ömrü sunan iPhone olacak gibi duruyor.

Bir çok iPhone hayranı, Apple'ın bu yılki devrimsel telefonunu görmek için iPhone 7 almadı ve bir yıl bu cihazı bekledi. Apple, iPhone 8 ile tüm beklentileri karşılayacak gibi duruyor.