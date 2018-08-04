Twitter Fenomenleri Tarafından Paylaşılmış, Mutlaka İzlemeniz Gereken Eğlenceli Videolar

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Twitter Fenomenleri Tarafından Paylaşılmış, Mutlaka İzlemeniz Gereken Eğlenceli Videolar
Bu hafta içerisinde Twitter'da paylaşılmış, mutlaka izlemeniz gereken eğlenceli videoları sizler için derledik.

Farklı mizah tarzı ve birbirinden eğlenceli fenomenleri ile Twitter, gençler tarafından en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından biridir. Özellikle Twitter'da paylaşılabilen video süresinin arttırılması sonrasında, kullanıcılar daha sıklıkla videolar paylaşmaya başladılar. İşte geçtiğimiz hafta paylaşılmış en beğenilen 10 video.

Kanlı Ay Tutulması

Vapur Olimpiyatları
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Beyin Yakan Bir Gofret Reklamı

Kaliteli Bir Sohbet
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Firavunlara Açık Mektup

Nereye Düştük Bakışları
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Kaynak : https://onedio.com/haber/twitter-in-mizahsorleri-tarafindan-paylasilmis-gectigimiz-haftanin-en-iyi-29-videosu-834474?utm_source=onediogoygoy&utm_campaign=Twitter%27%C4%B1n
Etiketler: eğlence, twitter fenomenleri
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