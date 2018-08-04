Bu hafta içerisinde Twitter'da paylaşılmış, mutlaka izlemeniz gereken eğlenceli videoları sizler için derledik.

Farklı mizah tarzı ve birbirinden eğlenceli fenomenleri ile Twitter, gençler tarafından en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından biridir. Özellikle Twitter'da paylaşılabilen video süresinin arttırılması sonrasında, kullanıcılar daha sıklıkla videolar paylaşmaya başladılar. İşte geçtiğimiz hafta paylaşılmış en beğenilen 10 video.

Kanlı Ay Tutulması

Vapur Olimpiyatları

Beyin Yakan Bir Gofret Reklamı

Kaliteli Bir Sohbet

Firavunlara Açık Mektup

Nereye Düştük Bakışları

Kürsü Ciddi Bir Yerdir

Hangi Kanal Veriyor?

İsmail YK Etkisi

See You Again