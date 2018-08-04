Farklı mizah tarzı ve birbirinden eğlenceli fenomenleri ile Twitter, gençler tarafından en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından biridir. Özellikle Twitter'da paylaşılabilen video süresinin arttırılması sonrasında, kullanıcılar daha sıklıkla videolar paylaşmaya başladılar. İşte geçtiğimiz hafta paylaşılmış en beğenilen 10 video.
Kanlı Ay Tutulması
Vapur Olimpiyatları
Beyin Yakan Bir Gofret Reklamı
Kaliteli Bir Sohbet
Firavunlara Açık Mektup
Nereye Düştük Bakışları
Kürsü Ciddi Bir Yerdir
Hangi Kanal Veriyor?