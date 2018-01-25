Twitter, normalde paylaşılan fotoğrafları gelişigüzel kırparak yayınlıyordu. Geliştirilen yeni özellik sayesinde Twitter, paylaşılan fotoğrafların can alıcı noktasını algılayıp fotoğrafların o kısımlarını yayınlayacak.

Sosyal medyada çoğumuz düzenli olarak fotoğraflar paylaşırız. Twitter'da, fotoğraflarımızı paylaşabildiğimiz bir sosyal medya platformu. Bu zamana kadar Twitter kullanıcıları, paylaştıkları fotoğrafların profillerinde yayınlanmasını istedikleri bölümleri kendileri belirleyemiyordu. Twitter'da, bu fotoğrafları kırpmak için bir özellik bulundurmuyor, fotoğrafları merkezinden kırparak yayınlıyordu.

Fotoğraf paylaşma özelliği Twitter'a ilk olarak 2011 yılında gelmişti ve fotoğraflar uygun çözünürlüğe otomatik olarak kırpılıyordu, daha sonra Twitter, fotoğrafların merkezini algılayan ve insanların yüzünü algılayan bir algoritma geliştirdi ve fotoğrafları buna göre kırparak yayınlıyordu. Ancak, bu özellik istenilen verimde çalışmıyordu. Kullanıcılar bir manzara fotoğrafı çektiğinde veya hayvanlarının fotoğraflarını paylaştığında sistem bu fotoğrafları algılamayıp, farklı yerleri kırpıyordu. Twitter, yeni özelliği sayesinde her tür fotoğrafta kullanıcıların yayınlamak isteyecekleri kısımları algılayabiliyor, fotoğrafları buna göre kırparak, kullanıcıların profilinde ve anasayfada yayınlayabiliyor.

Yukarıdaki görselde, üstteki fotoğraflar yeni özellik gelmeden önce yayınlanan fotoğrafları gösteriyorken, görselin altındaki fotoğraflar ise, yeni özellikten sonra fotoğrafların yeni kırpılmış versiyonlarını bizlere gösteriyor. Bu özellik sayesinde, fotoğrafların ne ile ilgili olduğunu öğrenmek için fotoğraflara tıklayıp büyük versiyonlarına bakmak zorunda kalmayacağız, fotoğrafların ne ile ilgili olduğunu doğrudan görebileceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni özellik güzel olmuş mu?