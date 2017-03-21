Twitter, Periscope ile bağlarını kopararak olandan çok daha profesyonel canlı yayınların yapılabileceği yeni API'larını yayınladı.

Son dönemlerde aktif kullanıcı sayısında kayıplar yaşayarak diğer sosyal medya platformlarına göre daha çok insanların haber edinmek için kullandığı bir sosyal ağa dönüşen Twitter, bünyesinde bulundurduğu Periscope uygulaması sayesinde canlı yayın imkânı sunuyordu. Bu özelliğini özellikle büyük yayın kuruluşlarının da kullanacağı düzeye getirmeyi hedefleyen Twitter, yeni canlı yayın API'larını geliştiriciler için yayınladı.

Twitter'ın yeni API'ları sayesinde geliştiriciler, Twitter canlı yayınlarını farklı servislerle bağlayabilecek ve böylelikle Twitter üzerinden yapılacak canlı yayınlarda çok daha profesyonel ekipmanların kullanılmasına fırsat tanınacak. Cep telefonu yayıncılığından ziyade profesyonel canlı yayın platformları konusunda böylelikle önemli bir yükselişe geçmesi beklenen Twitter, aslında elinde bulundurduğu kitleyi de doğru bir şekilde değerlendirebilecek.

Twitter'ın yeni canlı yayın sistemiyle birlikte Periscope'un geleceği de konuşulmaya başlandı. Bu özellik, Periscope ile Twitter entegrasyonuna yara veren ilk adım olacak. Bu gidişle Periscope'un kapanıp kapanmayacağına yönelik bir bilgi yok ancak muhtemelen her iki platform da farklı amaçlarla hizmetini sürdürecektir.