Dün bir Periscope yayınında takipçileriyle görüşen Twitter CEO’su, yeni amaçlarının hesap doğrulama hizmetini herkese açmak olduğunu belirtti.

Twitter, insanların kendileriyle ilgili daha fazla içeriği ve profilleri doğrulayabildiği, ölçeklenebilir bir sosyal medya platformu olmak adına çalışıyor. CEO’nun yaptığı son açıklamadan hareketle Twitter, doğrulanan hesaplar için talep ettiği kriterleri biraz daha esnetecek ve insanların kolayca “mavi tik” almalarını sağlayacak. Periscope üzerinden düzenlediği canlı yayında çalışmalardan bahseden Jack Dorsey, şu açıklamada bulundu:

“Amaç, herkese doğrulama hizmetini açmaktır. Bunu, daha ölçeklenebilir bir şekilde, insanların kendileri hakkındaki daha fazla gerçeği bizim yargıçlığımız olmadan onaylayabileceği, ön yargılardan uzak bir sistem kurmak istiyoruz.”

Dorsey çalışmaların son durumu hakkında daha fazla detay vermedi, biz de söyledikleri üzerine biraz çıkarımda bulunalım. Aslında Twitter’daki doğrulama işlemleri, belirli bir takipçi limitini aşmış kişi ya da kuruluşların, varlıklarını kanıtlayacak belgeleri Twitter’a ulaştırmasıyla mümkün oluyor. Aynı zamanda bu kişi ya da kuruluşlar, Google ya da Facebook üzerindeki doğrulanmış adreslerini de Twitter’a kanıt olarak sunabiliyorlar. İşlem sonucunda ilgili profiller, mavi bir onay tiki alıyorlar.

Twitter söz konusu sistemin son yıllarda biraz sorunlu olduğunu kanıtladı. Çünkü doğrulanmış hesaplar, toplumun gözünde daha güvenilir oluyorlar ve oralardan paylaşılan içeriklerin etki alanı daha büyük oluyor. Ancak bu içerikler yoldan çıkınca ve doğrulanmış troll hesaplar ortamı gerince, Twitter sık sık olaya müdahale etmek zorunda kalıyor. Doğrulanmış bir hesap tekrar eski haline getirilebiliyor.

Twitter'ın ürün direktörü David Gasca, “Asıl sorun şu ki, bu işlem için kimlik kartı kullanıyoruz. Kullanıcıların bu özelliği güvenilirlikle bağdaştırdıklarını gördük. Bu sistem Twitter’ın o kişinin söylediklerinin arkasında olduğu gibi bir algı da yaratıyor.” diyor. Yani Twitter kurumsal itibarına leke süren bu algıdan kurtulmak istiyor. Sonuçta mavi tik verdiğiniz bir sosyal medya fenomeniyle fikirleriniz aynı olmak zorunda değildir.

Tüm hesaplara doğrulama getirmek, gerçek dışı olan kullanıcıların yanlış paylaşım, caydırıcı profilleri ve içerikleri tespit etmesine izin verecek. Ayrıca onaylanmamış profilleri kolayca taciz eden sosyal medya sapıkları, onaylama sayesinde daha zor harekete geçecek. Bot yazılımlarla yapılan sosyal medya yalancılığının da önüne geçilmiş olacak.

Twitter, daha düzgün ve seviyeli bir platforma dönüşmek için çaba sarf ediyor. Umuyoruz ki yakında sunacakları doğrulama hizmeti, gün geçtikçe sıradan bir hal almaz.